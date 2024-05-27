Гладков: поселок Совхозный в Белгородской области атаковали ВСУ

28 мая 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

В результате атаки на одной из улиц поселка повреждена линия газоснабжения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Совхозный в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Совхозный в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.