27 мая 2024

Гладков: поселок Совхозный в Белгородской области атаковали ВСУ

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В результате атаки на одной из улиц поселка повреждена линия газоснабжения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поселок Совхозный в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

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Поселок Совхозный в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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