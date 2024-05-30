Путин заявил о создании условий для самореализации женщин в России

30 мая 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Путин выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Женского форума в Кузбассе, подчеркнув важность поддержки государством самореализации женщин, демографической политики и многодетности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля. «Государство и впредь будет создавать условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности», — отмечается в телеграмме президента. Путин также выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни России, включая управление предприятиями, науку, творчество и спорт. Особое внимание он уделил работе сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», большинство из которых составляют женщины, оказывающие помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Женского форума в Кузбассе, подчеркнув важность поддержки государством самореализации женщин, демографической политики и многодетности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля. «Государство и впредь будет создавать условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности», — отмечается в телеграмме президента. Путин также выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни России, включая управление предприятиями, науку, творчество и спорт. Особое внимание он уделил работе сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», большинство из которых составляют женщины, оказывающие помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.