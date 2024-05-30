Путин заявил о создании условий для самореализации женщин в России

Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Женского форума в Кузбассе, подчеркнув важность поддержки государством самореализации женщин, демографической политики и многодетности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.
«Государство и впредь будет создавать условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности», — отмечается в телеграмме президента.
Путин также выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни России, включая управление предприятиями, науку, творчество и спорт. Особое внимание он уделил работе сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», большинство из которых составляют женщины, оказывающие помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.