30 мая 2024

Путин заявил о создании условий для самореализации женщин в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни Фото:

Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Женского форума в Кузбассе, подчеркнув важность поддержки государством самореализации женщин, демографической политики и многодетности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.

«Государство и впредь будет создавать условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности», — отмечается в телеграмме президента.

Путин также выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни России, включая управление предприятиями, науку, творчество и спорт. Особое внимание он уделил работе сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», большинство из которых составляют женщины, оказывающие помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.

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Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Женского форума в Кузбассе, подчеркнув важность поддержки государством самореализации женщин, демографической политики и многодетности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля. «Государство и впредь будет создавать условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности», — отмечается в телеграмме президента. Путин также выразил признательность за труд женщин в различных сферах жизни России, включая управление предприятиями, науку, творчество и спорт. Особое внимание он уделил работе сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», большинство из которых составляют женщины, оказывающие помощь участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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