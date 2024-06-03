03 июня 2024

Белый дом не исключает встречу Байдена с Зеленским во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, владимир зеленский, Джо Байден,  stock
Встреча Байдена и Зеленского может состоятся на полях мероприятий 80-летия высадки союзников в Нормандии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского во Франции возможна, несмотря на окончание срока полномочий последнего. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Когда эти два лидера находятся вместе в одном месте, они часто находят возможность встретиться», — сказал Кирби, отвечая на вопрос о потенциальной встрече на полях мероприятий 80-летия высадки союзников в Нормандии. Видео выступления появилось на youtube-канале Белого дома.

Официального подтверждения о встрече американского и украинского лидеров пока нет, и информация о рабочем графике президента Байдена не содержит данных о планируемой встрече. Тем не менее, представитель Белого дома не исключил такой возможности, учитывая предыдущие случаи неформальных встреч лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского во Франции возможна, несмотря на окончание срока полномочий последнего. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Когда эти два лидера находятся вместе в одном месте, они часто находят возможность встретиться», — сказал Кирби, отвечая на вопрос о потенциальной встрече на полях мероприятий 80-летия высадки союзников в Нормандии. Видео выступления появилось на youtube-канале Белого дома. Официального подтверждения о встрече американского и украинского лидеров пока нет, и информация о рабочем графике президента Байдена не содержит данных о планируемой встрече. Тем не менее, представитель Белого дома не исключил такой возможности, учитывая предыдущие случаи неформальных встреч лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...