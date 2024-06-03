Белый дом не исключает встречу Байдена с Зеленским во Франции

Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского во Франции возможна, несмотря на окончание срока полномочий последнего. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Когда эти два лидера находятся вместе в одном месте, они часто находят возможность встретиться», — сказал Кирби, отвечая на вопрос о потенциальной встрече на полях мероприятий 80-летия высадки союзников в Нормандии. Видео выступления появилось на youtube-канале Белого дома.
Официального подтверждения о встрече американского и украинского лидеров пока нет, и информация о рабочем графике президента Байдена не содержит данных о планируемой встрече. Тем не менее, представитель Белого дома не исключил такой возможности, учитывая предыдущие случаи неформальных встреч лидеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.