Онколог рассказал о влиянии смартфонов на появление рака у детей

Врач-онколог Черемушкин допустил развитие рака мозга у ребенка из-за смартфона
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Организм ребенка, постоянно пользующегося гаджетами, уязвим для серьезных заболеваний Фото:

У детей, чрезмерно использующих мобильные телефоны, может развиться рак мозга. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. При этом он отметил, что прямых признаков медиками пока не выявлено.

«Ребенок, проводящий время за смартфоном или компьютером, отличается от своих сверстников, живших 50 лет назад. Постоянное использование электронной техники приводит к физическим и психическим проблемам. По поводу риска возникновения глиобластомы или какого-то воздействия, мы понимаем, что это может быть», — цитирует Евгения Черемушкина «Свободная пресса».

Черемушкин также подчеркнул, что прямых признаков пока не выявлено. Он напомнил о том, что телефоны, телевизоры и другие устройства прошли определенный период испытаний, и оказалось, что это вполне приемлемо в рамках эволюционного приспособления человека к новым условиям жизни.

Ранее онколог назвал первые симптомы рака щитовидной железы. При их возникновении врач рекомендовал немедленно обратиться к специалисту для осмотра, пальпации и УЗИ.

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У детей, чрезмерно использующих мобильные телефоны, может развиться рак мозга. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. При этом он отметил, что прямых признаков медиками пока не выявлено. «Ребенок, проводящий время за смартфоном или компьютером, отличается от своих сверстников, живших 50 лет назад. Постоянное использование электронной техники приводит к физическим и психическим проблемам. По поводу риска возникновения глиобластомы или какого-то воздействия, мы понимаем, что это может быть», — цитирует Евгения Черемушкина «Свободная пресса». Черемушкин также подчеркнул, что прямых признаков пока не выявлено. Он напомнил о том, что телефоны, телевизоры и другие устройства прошли определенный период испытаний, и оказалось, что это вполне приемлемо в рамках эволюционного приспособления человека к новым условиям жизни. Ранее онколог назвал первые симптомы рака щитовидной железы. При их возникновении врач рекомендовал немедленно обратиться к специалисту для осмотра, пальпации и УЗИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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