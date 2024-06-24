ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное оружие

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ. На объекте хранилось западное вооружение. Удары были нанесены авиацией, беспилотниками и артиллерией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> группировок войск ВС РФ <...> поражен крупный логистический центр ВСУ», — передает военное ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что на украинском объекте хранилось оружие, которое Киеву поставляют страны Запада. Также был поражен личный состав ВСУ.
Ранее российские военные также нанесли массированный удар по центру подготовки летчиков на Украине. Военные ВС РФ также успешно уничтожают западную технику в зоне СВО. Кроме того, они поражают пункты временной дислокации украинских войск, передает «Национальная служба новостей».
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