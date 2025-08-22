Диетолог предупредила, что полезные фрукты могут быть не такими безобидными, как принято считать

Диетолог Лебедева: сочетания кислых и сладких фруктов навредит пищеварению
Сочетание кислых и сладких фруктов может навредить пищеварению, предупредила диетолог
Некоторые популярные сочетания фруктов в салатах могут навредить пищеварению и снизить усвоение витаминов. С таким предупреждением выступила доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. В качестве примера плохого сочетания она привела кислые и сладкие фрукты.

«К нежелательным сочетаниям относятся кислые и сладкие фрукты. Например, апельсины с бананами или киви с виноградом. У них разная скорость переваривания, из-за этого может быть брожение и дискомфорт. Также фрукты с высоким содержанием воды и крахмалистые (арбуз плюс банан) — такое сочетание перегружает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)», — перечислила Лебедева в беседе с "Лентой.ру". Также она посоветовала избегать сочетания цитрусовых фруктов с молочными продуктами — кислота может свернуть молоко, вызвав тяжесть в желудке.

Эксперт порекомендовала выбирать для салатов более безопасные комбинации — например, смешивать сладкие фрукты (бананы, манго, финики) с полусладкими (яблоки, груши) или ягоды (клубнику, чернику) с кислыми фруктами (киви, ананасом). По словам Лебедевой, нейтральные фрукты и зелень также хорошо сочетаются между собой.

Она добавила: если после употребления фруктового салата отмечаются вздутие или изжога, стоит обратить внимание на состав блюда и избегать несовместимых сочетаний. Оптимальным вариантом считается употребление фруктов по отдельности или подбор их по принципу одинаковой текстуры и кислотности.

Ранее эксперты уже предупреждали, что неправильное употребление фруктов может привести к проблемам с пищеварением и набору веса, особенно во время отдыха по системе «все включено». Диетологи советовали есть фрукты отдельно от основной еды и контролировать их количество, чтобы избежать брожения и дискомфорта в желудке.

