Трамп назвал сроки, когда решится судьба Украины

Трамп: две недели будет достаточно, чтобы понять судьбу Украины
Дональд Трамп установил новый дедлайн по украинскому вопросу
Дональд Трамп установил новый дедлайн по украинскому вопросу

Судьба переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине прояснится в ближайшие две недели. Такие сроки назвал президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону все (переговоры — прим. URA.RU) пойдет», — заявил Трамп в эфире Fox News.

На очередную встречу с прессой американский президент пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Об этом сообщает телеканал 360. По мнению Вашингтона, сейчас любые договоренности должны учитывать вопросы территорий и безопасности, которые украинский и российский лидеры могут обсудить при личной встрече, передает «Национальная служба новостей». В очередной раз общая

