Врач Онищенко: около 90 миллионов человек будут привиты от гриппа осенью

В первую очередь будут привиты учащиеся школ, заявил Онищенко
В первую очередь будут привиты учащиеся школ, заявил Онищенко

От гриппа в России привьют около 90 миллионов человек. В первую очередь это будут учащиеся школ. Об этом заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Прививаться будут школьники. Это группа риска по эпидпоказаниям», — заявил Онищенко. Его слова приводит Общественная служба новостей. Следом идут учителя и врачи, а также пожилое население. По его словам, порядка 90 человек будут привиты от гриппа.

Ранее специалисты предупреждали о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа в новом эпидемическом сезоне. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцин актуальные штаммы вируса, а прививочная кампания стартовала уже в августе.

