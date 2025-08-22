Врач Онищенко: около 90 миллионов человек будут привиты от гриппа осенью

От гриппа в России привьют около 90 миллионов человек. В первую очередь это будут учащиеся школ. Об этом заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Прививаться будут школьники. Это группа риска по эпидпоказаниям», — заявил Онищенко. Его слова приводит Общественная служба новостей. Следом идут учителя и врачи, а также пожилое население. По его словам, порядка 90 человек будут привиты от гриппа.
Ранее специалисты предупреждали о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа в новом эпидемическом сезоне. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в состав вакцин актуальные штаммы вируса, а прививочная кампания стартовала уже в августе.
