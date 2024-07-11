Британский врач назвал 13 внешних признаков, которые свидетельствуют об опасных заболеваниях

Врач Берг: облысение, круги под глазами и герпес — признаки опасных заболеваний

11 июля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Облысение у мужчин может указывать на высокий уровень дигидротестостерона, сказал Эрик Берг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Об опасных заболеваниях свидетельствуют такие признаки, как облысение, темные круги и мешки под глазами, катаракта, сухие волосы или герпес. К такому выводу пришел британский врач, мануальный терапевт Эрик Берг. «Внешний вид вашего тела может многое рассказать о том, что происходит внутри, включая лицо. Определенные предупреждающие знаки, которые появляются, например, на щеках, вокруг глаз, в волосах, бровях, могут указывать на проблемы со здоровьем», — передает слова доктора Берга Mirror. Специалист отметил, облысение может указывать и на высокий уровень дигидротестостерона (наиболее активная форма тестостерона — основного мужского гормона). По словам британского врача, этот фермент можно уменьшить, если употреблять семена тыквы, зеленый чай и цинк. «Если вы теряете брови на внешней стороне, это признак гипотиреоза — замедленной работы щитовидной железы», — сообщает Берг. Он отмечает, что улучшить состояние щитовидной железы помогут продукты, содержащие йод. Кроме того, если человек часто просыпается с налитыми кровью глазами, это может сигнализировать о проблемах с печенью, говорит британский врач. Темные круги и мешки под глазами указывают на инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. По словам Берга, улучшить уровень сахара поможет, например, прерывистое голодание, если его одобрит врач. Жирная кожа может быть признаком высокого уровня андрогенов, мужских половых гормонов, или синдрома поликистозных яичников у женщин. Мутные пятна на хрусталике могут указывать на недостаток витаминов и высокий уровень инсулина. Исправить это, по словам доктора Берга, поможет потребление витамина А, а также снижение количества углеводов. Красные щеки сигнализируют о синдроме Кушинга — избыток кортизола (гормон в надпочечниках) в организме. В этом случае рекомендуется употребление чеснока, тимьяна, шалфея. Сухая кожа и волосы могут быть признаком недостатка омега-3, сообщает врач. Черные точки возникают из-за нехватки витамина D, поэтому важно чаще пребывать на солнце. Трещины в уголках рта появляются, если в организме недостаточно витамина B2, подчеркнул доктор. Герпес является результатом заражения вирусом или снижения иммунитета. Доктор Берг рекомендует употреблять в пищу чеснок и цинк, а также избегать стрессов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Об опасных заболеваниях свидетельствуют такие признаки, как облысение, темные круги и мешки под глазами, катаракта, сухие волосы или герпес. К такому выводу пришел британский врач, мануальный терапевт Эрик Берг. «Внешний вид вашего тела может многое рассказать о том, что происходит внутри, включая лицо. Определенные предупреждающие знаки, которые появляются, например, на щеках, вокруг глаз, в волосах, бровях, могут указывать на проблемы со здоровьем», — передает слова доктора Берга Mirror. Специалист отметил, облысение может указывать и на высокий уровень дигидротестостерона (наиболее активная форма тестостерона — основного мужского гормона). По словам британского врача, этот фермент можно уменьшить, если употреблять семена тыквы, зеленый чай и цинк. «Если вы теряете брови на внешней стороне, это признак гипотиреоза — замедленной работы щитовидной железы», — сообщает Берг. Он отмечает, что улучшить состояние щитовидной железы помогут продукты, содержащие йод. Кроме того, если человек часто просыпается с налитыми кровью глазами, это может сигнализировать о проблемах с печенью, говорит британский врач. Темные круги и мешки под глазами указывают на инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину. По словам Берга, улучшить уровень сахара поможет, например, прерывистое голодание, если его одобрит врач. Жирная кожа может быть признаком высокого уровня андрогенов, мужских половых гормонов, или синдрома поликистозных яичников у женщин. Мутные пятна на хрусталике могут указывать на недостаток витаминов и высокий уровень инсулина. Исправить это, по словам доктора Берга, поможет потребление витамина А, а также снижение количества углеводов. Красные щеки сигнализируют о синдроме Кушинга — избыток кортизола (гормон в надпочечниках) в организме. В этом случае рекомендуется употребление чеснока, тимьяна, шалфея. Сухая кожа и волосы могут быть признаком недостатка омега-3, сообщает врач. Черные точки возникают из-за нехватки витамина D, поэтому важно чаще пребывать на солнце. Трещины в уголках рта появляются, если в организме недостаточно витамина B2, подчеркнул доктор. Герпес является результатом заражения вирусом или снижения иммунитета. Доктор Берг рекомендует употреблять в пищу чеснок и цинк, а также избегать стрессов.