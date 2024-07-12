МАК подключился к расследованию крушения Superjet 100 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».
«Сегодня днем, около 15:00 МСК, в Подмосковье потерпел катастрофу самолет Superjet 100. <…> Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении.
Сообщалось, что пассажиров на борту не было. Судно с тремя членами экипажа выполняло тестовый полет. По предварительной информации, два пилота и штурман не выжили. URA.RU писало информацию, известную у этому часу.
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