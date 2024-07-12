МАК подключился к расследованию крушения Superjet 100 в Подмосковье

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, авиация, сухой суперджет, самолет, ssj100, авиасалон
Авария произошла 12 июля Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».

«Сегодня днем, около 15:00 МСК, в Подмосковье потерпел катастрофу самолет Superjet 100. <…> Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что пассажиров на борту не было. Судно с тремя членами экипажа выполняло тестовый полет. По предварительной информации, два пилота и штурман не выжили. URA.RU писало информацию, известную у этому часу.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». «Сегодня днем, около 15:00 МСК, в Подмосковье потерпел катастрофу самолет Superjet 100. <…> Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении. Сообщалось, что пассажиров на борту не было. Судно с тремя членами экипажа выполняло тестовый полет. По предварительной информации, два пилота и штурман не выжили. URA.RU писало информацию, известную у этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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