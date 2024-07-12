МАК подключился к расследованию крушения Superjet 100 в Подмосковье

12 июля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Авария произошла 12 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». «Сегодня днем, около 15:00 МСК, в Подмосковье потерпел катастрофу самолет Superjet 100. <…> Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении. Сообщалось, что пассажиров на борту не было. Судно с тремя членами экипажа выполняло тестовый полет. По предварительной информации, два пилота и штурман не выжили. URA.RU писало информацию, известную у этому часу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Об этом сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации». «Сегодня днем, около 15:00 МСК, в Подмосковье потерпел катастрофу самолет Superjet 100. <…> Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении. Сообщалось, что пассажиров на борту не было. Судно с тремя членами экипажа выполняло тестовый полет. По предварительной информации, два пилота и штурман не выжили. URA.RU писало информацию, известную у этому часу.