12 июля 2024

Появились кадры с обломками Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100, авиакомпания ираэро, iraero
О крушении самолета стало известно 12 июля Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В Подмосковье во время работ на месте авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet-100 найдены обломки самолета. Кадрами поделился телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден кусок судна, сильно помятый после крушения. Также на видео заметно, что на месте катастрофы активно ведутся работы.

Ранее сообщалось, что самолет упал после прохождения техобслуживания и был в эксплуатации с 2014 года. РИА Новости со ссылкой на оперативные службы заявили, что работы на месте крушения намерены вести круглосуточно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье во время работ на месте авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet-100 найдены обломки самолета. Кадрами поделился телеканал РЕН ТВ. На кадрах виден кусок судна, сильно помятый после крушения. Также на видео заметно, что на месте катастрофы активно ведутся работы. Ранее сообщалось, что самолет упал после прохождения техобслуживания и был в эксплуатации с 2014 года. РИА Новости со ссылкой на оперативные службы заявили, что работы на месте крушения намерены вести круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...