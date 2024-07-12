Появились кадры с обломками Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье

12 июля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

О крушении самолета стало известно 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В Подмосковье во время работ на месте авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet-100 найдены обломки самолета. Кадрами поделился телеканал РЕН ТВ. На кадрах виден кусок судна, сильно помятый после крушения. Также на видео заметно, что на месте катастрофы активно ведутся работы. Ранее сообщалось, что самолет упал после прохождения техобслуживания и был в эксплуатации с 2014 года. РИА Новости со ссылкой на оперативные службы заявили, что работы на месте крушения намерены вести круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье во время работ на месте авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet-100 найдены обломки самолета. Кадрами поделился телеканал РЕН ТВ. На кадрах виден кусок судна, сильно помятый после крушения. Также на видео заметно, что на месте катастрофы активно ведутся работы. Ранее сообщалось, что самолет упал после прохождения техобслуживания и был в эксплуатации с 2014 года. РИА Новости со ссылкой на оперативные службы заявили, что работы на месте крушения намерены вести круглосуточно.