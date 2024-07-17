В центре Москвы произошел сильный пожар. Видео

Baza: в Москве загорелось здание Центра цифровизации образования

17 июля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве загорелось здание Центра цифровизации образования. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. С крыши валит густой черный дым», — говорится в публикации. В здании сильный пожар. Почему произошло возгорание, пока неясно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве загорелось здание Центра цифровизации образования. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. С крыши валит густой черный дым», — говорится в публикации. В здании сильный пожар. Почему произошло возгорание, пока неясно.