В центре Москвы произошел сильный пожар. Видео

Baza: в Москве загорелось здание Центра цифровизации образования
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания Фото:

В Москве загорелось здание Центра цифровизации образования. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. С крыши валит густой черный дым», — говорится в публикации. В здании сильный пожар. Почему произошло возгорание, пока неясно.

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В Москве загорелось здание Центра цифровизации образования. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. С крыши валит густой черный дым», — говорится в публикации. В здании сильный пожар. Почему произошло возгорание, пока неясно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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