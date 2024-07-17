Пока неизвестно, что стало причиной возгорания
В Москве загорелось здание Центра цифровизации образования. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Горит здание Центра цифровизации образования на Пресненском валу. С крыши валит густой черный дым», — говорится в публикации. В здании сильный пожар. Почему произошло возгорание, пока неясно.
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