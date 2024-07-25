Минобороны Румынии обнаружило обломки российского беспилотника

МО Румынии ищет упавшие предметы у границы с Украиной
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В Румынии обнаружили обломки упавшего беспилотника
В Румынии обнаружили обломки упавшего беспилотника Фото:

Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотного летательного аппарата российского производства. По сообщениям оборонного ведомства, детали принадлежат БПЛА типа «Герань».

«Расследование, начатое вчера, 24 июля, на данный момент выявило в районе города Плауру уезда Тулча обломки российского беспилотника типа „Герань“», — говорится в сообщении Минобороны в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ). Там добавили, что исследования будут продолжены с целью охвата всей территории.

Минобороны Румынии ищет «возможные упавшие предметы» возле границы с Украиной в уезде Тулча. Два румынских F-16 24 июля были подняты в воздух для мониторинга обстановки после атак БПЛА на Украине. Сигнал тревоги RO-alert был отправлен из-за возможного падения предметов из воздушного пространства близ румынско-украинской границы.

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Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотного летательного аппарата российского производства. По сообщениям оборонного ведомства, детали принадлежат БПЛА типа «Герань». «Расследование, начатое вчера, 24 июля, на данный момент выявило в районе города Плауру уезда Тулча обломки российского беспилотника типа „Герань“», — говорится в сообщении Минобороны в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ). Там добавили, что исследования будут продолжены с целью охвата всей территории. Минобороны Румынии ищет «возможные упавшие предметы» возле границы с Украиной в уезде Тулча. Два румынских F-16 24 июля были подняты в воздух для мониторинга обстановки после атак БПЛА на Украине. Сигнал тревоги RO-alert был отправлен из-за возможного падения предметов из воздушного пространства близ румынско-украинской границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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