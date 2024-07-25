Минобороны Румынии обнаружило обломки российского беспилотника

Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотного летательного аппарата российского производства. По сообщениям оборонного ведомства, детали принадлежат БПЛА типа «Герань».
«Расследование, начатое вчера, 24 июля, на данный момент выявило в районе города Плауру уезда Тулча обломки российского беспилотника типа „Герань“», — говорится в сообщении Минобороны в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ). Там добавили, что исследования будут продолжены с целью охвата всей территории.
Минобороны Румынии ищет «возможные упавшие предметы» возле границы с Украиной в уезде Тулча. Два румынских F-16 24 июля были подняты в воздух для мониторинга обстановки после атак БПЛА на Украине. Сигнал тревоги RO-alert был отправлен из-за возможного падения предметов из воздушного пространства близ румынско-украинской границы.
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