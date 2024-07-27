Израиль заявил об ударе иранской ракетой по Голанским высотам

Ракетный удар по Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах был осуществлен группировкой "Хезболла" с использованием иранской ракеты "Фалак-1". Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагар.
"Ракета "Фалак-1" прилетела сюда, на футбольное поле, это иранская ракета, произведенная в Иране. Ракета с боевой головкой с более 50 килограммами взрывчатки", — сказал Хагари на пресс-конференции, его слова приводит израильская газета Times of Israel.
Согласно последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. "Хезболла" отрицает свою причастность к инциденту. Однако израильские власти выражают опасения относительно возможности войны с "Хезболла" и Ливаном.
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