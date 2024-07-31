Отдых на Бали сделают доступнее для туристов из России

Вице-президент РСТ Барзыкин: прямой рейс сделает Бали доступнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Остров Бали станет доступнее для российских туристов
Остров Бали станет доступнее для российских туристов Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто вернет Индонезию (прежде всего остров Бали) в число наиболее востребованных направлений для отдыха россиян. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Этому будет способствовать открытие прямых рейсов между Москвой и Бали, о чем заявил во время разговора с Путиным президент Субианто.

Президент Индонезии Прабово Субианто (справа) заявил, что поддерживает открытие прямого рейса на Бали
Президент Индонезии Прабово Субианто (справа) заявил, что поддерживает открытие прямого рейса на Бали
Фото:

«Мы полагаем, что „Аэрофлот“ может совершать прямые рейсы на Бали. И мы также приветствуем тот факт, что Россия планирует открыть генеральное консульство на Бали (такое распоряжение две недели назад подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, — ред.). Мы полностью поддерживаем это, и поддерживаем возможность прямых авиарейсов, не только осуществляемых „Аэрофлотом“, но и другими авиакомпаниями», — заявил Субианто.

Как пояснил URA.RU эксперт Юрий Барзыкин, Индонезия является интересным направлением для российских туристов, но в связи с пандемией коронавируса и трудностями логистики, возникшими после введения санкций в отношении России, поток отдыхающих остается сравнительно небольшим. Так, по итогам 2022 года РФ даже не вошла в пятерку стран по числу туристов, отдыхающих на Бали. В 2023 году турпоток из России превысил 150 тысяч человек.

«Из-за транспортной логистики, из-за удаленности Бали не каждый решится на такое путешествие. Раньше был постоянный рейс, последнее время об этом пока только говорят. Проблема есть с нехваткой бортов — дальнемагистральных лайнеров не хватает. После встречи Путина с Субианто, думаю, начнется синхронизация этого процесса, вопросы будут решаться быстрее. Поток туристов будет расти. Встреча президентов, конечно, станет дополнительным импульсом для развития этого интересного для россиян направления», — убежден Барзыкин.

Вице-президент РСТ также отметил, что никаких проблем для российских туристов на Бали не возникает. Информация о депортации русских с острова касается не туристов, а релокантов. «В Индонезии очень позитивное отношение к русским туристам. Конечно, Бали в силу удаленности вряд ли станет серьезным конкурентом Турции, но Юго-Восточной Азии это один из самых перспективных регионов», — заключил эксперт. 

Как сообщили РИА Новости, российские туристы в 2024 году вошли в топ-10 по количеству визитов на Бали. Сейчас РФ на 9 месте, по информации главы департамента туризма острова Тжока Багуса Пемаюна. В первом квартале Бали посетили более 50 тысяч россиян. 

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Встреча президента РФ Владимира Путина с его индонезийским коллегой Прабово Субианто вернет Индонезию (прежде всего остров Бали) в число наиболее востребованных направлений для отдыха россиян. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Этому будет способствовать открытие прямых рейсов между Москвой и Бали, о чем заявил во время разговора с Путиным президент Субианто. «Мы полагаем, что „Аэрофлот“ может совершать прямые рейсы на Бали. И мы также приветствуем тот факт, что Россия планирует открыть генеральное консульство на Бали (такое распоряжение две недели назад подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, — ред.). Мы полностью поддерживаем это, и поддерживаем возможность прямых авиарейсов, не только осуществляемых „Аэрофлотом“, но и другими авиакомпаниями», — заявил Субианто. Как пояснил URA.RU эксперт Юрий Барзыкин, Индонезия является интересным направлением для российских туристов, но в связи с пандемией коронавируса и трудностями логистики, возникшими после введения санкций в отношении России, поток отдыхающих остается сравнительно небольшим. Так, по итогам 2022 года РФ даже не вошла в пятерку стран по числу туристов, отдыхающих на Бали. В 2023 году турпоток из России превысил 150 тысяч человек. «Из-за транспортной логистики, из-за удаленности Бали не каждый решится на такое путешествие. Раньше был постоянный рейс, последнее время об этом пока только говорят. Проблема есть с нехваткой бортов — дальнемагистральных лайнеров не хватает. После встречи Путина с Субианто, думаю, начнется синхронизация этого процесса, вопросы будут решаться быстрее. Поток туристов будет расти. Встреча президентов, конечно, станет дополнительным импульсом для развития этого интересного для россиян направления», — убежден Барзыкин. Вице-президент РСТ также отметил, что никаких проблем для российских туристов на Бали не возникает. Информация о депортации русских с острова касается не туристов, а релокантов. «В Индонезии очень позитивное отношение к русским туристам. Конечно, Бали в силу удаленности вряд ли станет серьезным конкурентом Турции, но Юго-Восточной Азии это один из самых перспективных регионов», — заключил эксперт.  Как сообщили РИА Новости, российские туристы в 2024 году вошли в топ-10 по количеству визитов на Бали. Сейчас РФ на 9 месте, по информации главы департамента туризма острова Тжока Багуса Пемаюна. В первом квартале Бали посетили более 50 тысяч россиян. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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