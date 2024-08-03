Емкости с топливом загорелись на базе в Ростовской области после удара ВСУ

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На месте происшествия работают экстренные службы Фото:
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В Каменском районе Ростовской области произошло возгорание емкостей с топливом после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.

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«В результате срабатывания шесть БПЛА в 21:02 были получены повреждения емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — написал Савин в Telegram. На месте работают службы экстренного реагирования, которые занимаются ликвидацией пожара. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ВСУ устроили массированную атаку БПЛА по российским регионам. Большинство беспилотников сбиты над Ростовской и Орловской областями.

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В Каменском районе Ростовской области произошло возгорание емкостей с топливом после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин. «В результате срабатывания шесть БПЛА в 21:02 были получены повреждения емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — написал Савин в Telegram. На месте работают службы экстренного реагирования, которые занимаются ликвидацией пожара. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ранее ВСУ устроили массированную атаку БПЛА по российским регионам. Большинство беспилотников сбиты над Ростовской и Орловской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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