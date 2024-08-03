Емкости с топливом загорелись на базе в Ростовской области после удара ВСУ

В Каменском районе Ростовской области произошло возгорание емкостей с топливом после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.
«В результате срабатывания шесть БПЛА в 21:02 были получены повреждения емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — написал Савин в Telegram. На месте работают службы экстренного реагирования, которые занимаются ликвидацией пожара. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее ВСУ устроили массированную атаку БПЛА по российским регионам. Большинство беспилотников сбиты над Ростовской и Орловской областями.
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