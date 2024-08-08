На пляже нашли «предвещающего землетрясения» сельдяного короля

Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители.
«Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает «Лента.ру». Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий.
Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями.
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Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители. «Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает «Лента.ру». Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий. Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями.