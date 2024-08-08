На пляже нашли «предвещающего землетрясения» сельдяного короля

В Эквадоре на пляж вынесло сельдяного короля, предвещающего стихийные бедствия
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Сельдяного короля заметили на пляже в Эквадоре Фото:

Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители.

«Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает «Лента.ру». Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий.

Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями.

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Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители. «Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает «Лента.ру». Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий. Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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