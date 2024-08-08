В мире На пляже нашли «предвещающего землетрясения» сельдяного короля В Эквадоре на пляж вынесло сельдяного короля, предвещающего стихийные бедствия 08 августа 2024 в 13:04 Размер текста - 17 + Сельдяного короля заметили на пляже в Эквадоре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители. «Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает « Лента.ру » . Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий. Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Отдыхающие на пляже в Эквадоре нашли трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщили местные жители. «Туристы обнаружили на побережье Эквадора сельдяного короля длиной три метра», — передает «Лента.ру». Рыба привлекла внимание местных жителей мифами, которые связаны с ней. Сельдяной король является глубоководной рыбой, тем самым его считают предвестником стихийных бедствий. Местные жители уже выдвинули предположение, что скоро в районе пляжа произойдет землетрясение. Но ученые отрицают связь между появлением этой рыбы на суше и стихийными бедствиями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям