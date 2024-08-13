В Курской области сработали системы ПВО на фоне объявленной ракетной опасности

14 августа 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

О работе систем ПВО сообщил врио губернатора Смирнов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ После объявления в Курской области ракетной опасности сработали системы ПВО. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал глава Курской области в своем telegram-канале. За минуту до сообщения с работой российских средств обороны Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Из-за угрозы совершения диверсионно-террористических атак в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Подробнее о происходящем в атакованном субъекте РФ — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После объявления в Курской области ракетной опасности сработали системы ПВО. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал глава Курской области в своем telegram-канале. За минуту до сообщения с работой российских средств обороны Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Из-за угрозы совершения диверсионно-террористических атак в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Подробнее о происходящем в атакованном субъекте РФ — в сюжете URA.RU.