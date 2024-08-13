В Курской области сработали системы ПВО на фоне объявленной ракетной опасности

После объявления в Курской области ракетной опасности сработали системы ПВО. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться.
«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал глава Курской области в своем telegram-канале. За минуту до сообщения с работой российских средств обороны Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Из-за угрозы совершения диверсионно-террористических атак в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Подробнее о происходящем в атакованном субъекте РФ — в сюжете URA.RU.
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После объявления в Курской области ракетной опасности сработали системы ПВО. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов и призвал жителей укрыться. «Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал глава Курской области в своем telegram-канале. За минуту до сообщения с работой российских средств обороны Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Из-за угрозы совершения диверсионно-террористических атак в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Подробнее о происходящем в атакованном субъекте РФ — в сюжете URA.RU.