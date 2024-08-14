Украина признала гибель пилота МиГ-29 на боевом задании

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Украина 13 августа потеряла МиГ-29 40БрТА
Украина 13 августа потеряла МиГ-29 40БрТА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погиб украинский пилот МиГ-29 40БрТА Александр Мигуля во время выполнения боевого задания 13 августа. Об этом сообщила община украинского города Мена Черниговской области. Ранее о потере истребителя или гибели военного официальных сообщений не было.

«При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля», — сообщило в соцсетях община украинского города Мена Черниговской области. Информация о потере МиГ-29 и гибели пилота не была официально анонсирована ни вчера, ни сегодня.

Ситуация в Курской области остается напряженной после вторжения на территорию РФ ВСУ 6 августа. В результате столкновений есть жертвы среди гражданского населения. Для ведения боев в регионе украинские военные задействовали более 11 тысяч человек, передает RT.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уже уничтожили большое количество техники и военных ВСУ в Мартыновке в Курской области. Как заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, продвижение противника вглубь российского региона приостановлено. 

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Погиб украинский пилот МиГ-29 40БрТА Александр Мигуля во время выполнения боевого задания 13 августа. Об этом сообщила община украинского города Мена Черниговской области. Ранее о потере истребителя или гибели военного официальных сообщений не было. «При выполнении боевого задания по защите территориального пространства Украины погиб командир авиационного звена эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля», — сообщило в соцсетях община украинского города Мена Черниговской области. Информация о потере МиГ-29 и гибели пилота не была официально анонсирована ни вчера, ни сегодня. Ситуация в Курской области остается напряженной после вторжения на территорию РФ ВСУ 6 августа. В результате столкновений есть жертвы среди гражданского населения. Для ведения боев в регионе украинские военные задействовали более 11 тысяч человек, передает RT. Ранее сообщалось, что ВС РФ уже уничтожили большое количество техники и военных ВСУ в Мартыновке в Курской области. Как заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, продвижение противника вглубь российского региона приостановлено. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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