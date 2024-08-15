Иностранный наемник из ВСУ объявлен в розыск за изнасилование. Фото

15 августа 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Наемнику Баррату может грозить пожизненное заключение за изнасилование женщины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине объявили в розыск французского наемника Максима Роджера Генри Баррата, который воевал на стороне ВСУ. Он подозревается в изнасиловании харьковчанки, за что ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. «Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в telegram-канале управления. По данным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно информации УВД ВГА Харьковской области, в апреле 2022 года Баррат вместе с Дэниелом Берком и другими наемниками, с которыми познакомился в Сирии, основал на Украине вооруженное формирование под названием Dark Angels. Изначально оно позиционировались как гуманитарная организация. Однако со временем формирование начало принимать активное участие в боевых действиях на украинской территории. Управление также сообщило, что Баррат занимался тренировками боевиков территориальной обороны и украинских военнослужащих. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность французского наемника на Украине, подозреваемого в изнасиловании женщины. Преступление произошло в селе Глубокое Харьковской области. Подозреваемый идентифицирован как Максим Роджер Генри Баррат, 1989 года рождения. Он ранее участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке и был судим за домашнее насилие. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». На данный момент ведется поиск второго соучастника преступления. Фото: telegram-канал УВД ВГА Харьковской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине объявили в розыск французского наемника Максима Роджера Генри Баррата, который воевал на стороне ВСУ. Он подозревается в изнасиловании харьковчанки, за что ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. «Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в telegram-канале управления. По данным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно информации УВД ВГА Харьковской области, в апреле 2022 года Баррат вместе с Дэниелом Берком и другими наемниками, с которыми познакомился в Сирии, основал на Украине вооруженное формирование под названием Dark Angels. Изначально оно позиционировались как гуманитарная организация. Однако со временем формирование начало принимать активное участие в боевых действиях на украинской территории. Управление также сообщило, что Баррат занимался тренировками боевиков территориальной обороны и украинских военнослужащих. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность французского наемника на Украине, подозреваемого в изнасиловании женщины. Преступление произошло в селе Глубокое Харьковской области. Подозреваемый идентифицирован как Максим Роджер Генри Баррат, 1989 года рождения. Он ранее участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке и был судим за домашнее насилие. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». На данный момент ведется поиск второго соучастника преступления.