Иностранный наемник из ВСУ объявлен в розыск за изнасилование. Фото

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, лес, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво
Наемнику Баррату может грозить пожизненное заключение за изнасилование женщины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине объявили в розыск французского наемника Максима Роджера Генри Баррата, который воевал на стороне ВСУ. Он подозревается в изнасиловании харьковчанки, за что ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

«Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в telegram-канале управления. По данным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы.

Согласно информации УВД ВГА Харьковской области, в апреле 2022 года Баррат вместе с Дэниелом Берком и другими наемниками, с которыми познакомился в Сирии, основал на Украине вооруженное формирование под названием Dark Angels. Изначально оно позиционировались как гуманитарная организация. Однако со временем формирование начало принимать активное участие в боевых действиях на украинской территории. Управление также сообщило, что Баррат занимался тренировками боевиков территориальной обороны и украинских военнослужащих.

Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность французского наемника на Украине, подозреваемого в изнасиловании женщины. Преступление произошло в селе Глубокое Харьковской области. Подозреваемый идентифицирован как Максим Роджер Генри Баррат, 1989 года рождения. Он ранее участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке и был судим за домашнее насилие. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». На данный момент ведется поиск второго соучастника преступления.

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На Украине объявили в розыск французского наемника Максима Роджера Генри Баррата, который воевал на стороне ВСУ. Он подозревается в изнасиловании харьковчанки, за что ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области. «Подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — говорится в telegram-канале управления. По данным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно информации УВД ВГА Харьковской области, в апреле 2022 года Баррат вместе с Дэниелом Берком и другими наемниками, с которыми познакомился в Сирии, основал на Украине вооруженное формирование под названием Dark Angels. Изначально оно позиционировались как гуманитарная организация. Однако со временем формирование начало принимать активное участие в боевых действиях на украинской территории. Управление также сообщило, что Баррат занимался тренировками боевиков территориальной обороны и украинских военнослужащих. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о том, что правоохранительные органы установили личность французского наемника на Украине, подозреваемого в изнасиловании женщины. Преступление произошло в селе Глубокое Харьковской области. Подозреваемый идентифицирован как Максим Роджер Генри Баррат, 1989 года рождения. Он ранее участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке и был судим за домашнее насилие. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Наемничество». На данный момент ведется поиск второго соучастника преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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