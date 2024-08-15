Атака по медикам, значительные потери ВСУ в Белгородской области: план Белоусова по защите региона

WP: многие боевики ВСУ погибли при попытке нападения на Белгородскую область

16 августа 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

В США заявили о больших потерях ВСУ при нападении на Белгородскую область Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Washington Post сообщает о неудачной попытке Вооруженных сил Украины нападения на Белгородскую область, которая привела к значительным потерям со стороны ВСУ. Большинство украинских солдат, принявших участие в бою либо погибли, либо были ранены. Что происходит в Белгородской области — в материале URA.RU. Обстрелы и эвакуация выживших Как пишет Washington Post, выжившие солдаты ВСУ были вынуждены укрываться в русских окопах на протяжении нескольких дней под интенсивным обстрелом, прежде чем бронетехника прибыла для их эвакуации и оказания медицинской помощи. По словам собеседников издания, регион был подготовлен к возможному вторжению. Подходы были заминированы и укреплены противотанковыми заграждениями. Из-за этого части ВСУ не смогли далеко продвинуться и практически сразу попали под интенсивные обстрелы и атаки беспилотников. Атака дрона ВСУ на бригаду скорой помощи Дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в Белгородской области, которая оказывала помощь жильцам многоквартирного дома после удара украинского беспилотника. Главный врач СМП региона Алексей Жиров сообщил о двух пострадавших медработниках. Жиров осудил нападение на медиков, назвав его террористической атакой, и заверил, что белгородские медики будут продолжать оказывать помощь в любых условиях. Обстрел села Новая Таволжанка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. По его словам, жертв и раненых нет, но были повреждения частного дома и проблемы с электроснабжением. В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, произошел обрыв линии электропередачи. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей, заявил Гладков. Генштаб РФ разрабатывает план по защите Белгородской области Министр обороны России Андрей Белоусов объявил о подготовке плана действий для усиления защиты Белгородской области. Этот шаг направлен на повышение эффективности управления войсками и их взаимодействия с другими силовыми структурами. В официальном telegram-канале Минобороны РФ сообщается, что на совещании, посвященном обсуждению дополнительных мер по защите приграничных территорий, было решено заслушать конкретный план действий, разработанный Генеральным штабом. Андрей Белоусов подчеркнул, что лично возьмет контроль над реализацией плана с целью обеспечить безопасность населения и инфраструктуры в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Washington Post сообщает о неудачной попытке Вооруженных сил Украины нападения на Белгородскую область, которая привела к значительным потерям со стороны ВСУ. Большинство украинских солдат, принявших участие в бою либо погибли, либо были ранены. Что происходит в Белгородской области — в материале URA.RU. Как пишет Washington Post, выжившие солдаты ВСУ были вынуждены укрываться в русских окопах на протяжении нескольких дней под интенсивным обстрелом, прежде чем бронетехника прибыла для их эвакуации и оказания медицинской помощи. По словам собеседников издания, регион был подготовлен к возможному вторжению. Подходы были заминированы и укреплены противотанковыми заграждениями. Из-за этого части ВСУ не смогли далеко продвинуться и практически сразу попали под интенсивные обстрелы и атаки беспилотников. Дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в Белгородской области, которая оказывала помощь жильцам многоквартирного дома после удара украинского беспилотника. Главный врач СМП региона Алексей Жиров сообщил о двух пострадавших медработниках. Жиров осудил нападение на медиков, назвав его террористической атакой, и заверил, что белгородские медики будут продолжать оказывать помощь в любых условиях. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. По его словам, жертв и раненых нет, но были повреждения частного дома и проблемы с электроснабжением. В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, произошел обрыв линии электропередачи. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей, заявил Гладков. Министр обороны России Андрей Белоусов объявил о подготовке плана действий для усиления защиты Белгородской области. Этот шаг направлен на повышение эффективности управления войсками и их взаимодействия с другими силовыми структурами. В официальном telegram-канале Минобороны РФ сообщается, что на совещании, посвященном обсуждению дополнительных мер по защите приграничных территорий, было решено заслушать конкретный план действий, разработанный Генеральным штабом. Андрей Белоусов подчеркнул, что лично возьмет контроль над реализацией плана с целью обеспечить безопасность населения и инфраструктуры в регионе.