В России начали продавать сертификаты на покупку IPhone 16

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Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone Фото:

В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС.

«МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone.

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В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС. «МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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