В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС.
«МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone.
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В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС. «МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone.