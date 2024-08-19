Общество В России начали продавать сертификаты на покупку IPhone 16 19 августа 2024 в 14:31 Размер текста - 17 + Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС. «МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет « Газета.ru », ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России начали продавать сертификаты на покупку iPhone 16. Об этом сообщает МТС. «МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16», — пишет «Газета.ru», ссылаясь на сообщение мобильного оператора. При получении устройства клиенту нужно будет внести остаток суммы, потому что цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям