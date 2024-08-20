В Курской области ужесточили ограничения на продажу алкоголя

В Курчатовском районе и городе Курчатов Курской области с 21 августа вводится запрет на розничную продажу алкогольных напитков после 17:00. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Оперативным штабом принято решение о запрете торговли спиртными напитками с 17:00 на территории Курчатовского района и города Курчатова», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Ограничение не затронет предприятия общественного питания.
Ранее похожие меры были введены в других муниципальных районах Курской области, включая Беловский, Большесолдатский и другие, а также в городе Льгове. Ограничения направлены на укрепление законности и порядка в регионе.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны РФ отчитывалось об отражении атак в направлении Русского Поречного и Гордеевки, а также уничтожении мобильных групп украинской армии.
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