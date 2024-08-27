В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

27 августа 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Низкий уровень МРОТ приводит к торможению роста ВВП страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. С этой информацией выступили депутаты фракции ЛДПР, документом поделился председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них — это вопрос не только достатка, но и качества жизни», — пишет Ярослав Нилов в telegram-канале со ссылкой на законопроект. В пояснительной записке к документу уточнялось, что низкий уровень МРОТ приводит к торможению роста ВВП страны и не стимулирует работодателей повышать производительность труда. Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. С этой информацией выступили депутаты фракции ЛДПР, документом поделился председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них — это вопрос не только достатка, но и качества жизни», — пишет Ярослав Нилов в telegram-канале со ссылкой на законопроект. В пояснительной записке к документу уточнялось, что низкий уровень МРОТ приводит к торможению роста ВВП страны и не стимулирует работодателей повышать производительность труда. Текущий уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 400 рублей. Также в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития была информация, что к 2030 году у государства стоит цель увеличить показатель МРОТ до 35 тысяч рублей.