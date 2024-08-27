В Белгородской области задержали москвича, готовившего теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный планировал теракт в Белгородской области, пишет Shot
Задержанный планировал теракт в Белгородской области, пишет Shot Фото:

В Белгородской области был задержан житель Подмосковья. Задержанный, по заданию Украины, планировал устроить теракт на железной дороге.

«В Белгородской области задержали мужчину, который по заданию Украины планировал устроить теракт на ж/д», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мужчина через соцсети связывался с сотрудником СБУ и готовился к теракту. По их указанию он заложил самодельное взрывное устройство на железнодорожном участке вблизи российско-украинской границы.

В результате он был задержан российскими спецслужбами. Против него возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит пожизненный срок, передали в telegram-канале. 

Российские ведомства регулярно сообщают о задержании агентов Украины, планировавших теракты по их заданию. В 2024 году были пресечены подготовки к диверсии на военном аэродроме в Севастополе, передает Life. Также были выявлены подготовительные работы к атакам на железные дороги в Свердловской области и теракту против должностных лиц в Запорожской области, передает 360.ru.

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В Белгородской области был задержан житель Подмосковья. Задержанный, по заданию Украины, планировал устроить теракт на железной дороге. «В Белгородской области задержали мужчину, который по заданию Украины планировал устроить теракт на ж/д», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мужчина через соцсети связывался с сотрудником СБУ и готовился к теракту. По их указанию он заложил самодельное взрывное устройство на железнодорожном участке вблизи российско-украинской границы. В результате он был задержан российскими спецслужбами. Против него возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит пожизненный срок, передали в telegram-канале.  Российские ведомства регулярно сообщают о задержании агентов Украины, планировавших теракты по их заданию. В 2024 году были пресечены подготовки к диверсии на военном аэродроме в Севастополе, передает Life. Также были выявлены подготовительные работы к атакам на железные дороги в Свердловской области и теракту против должностных лиц в Запорожской области, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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