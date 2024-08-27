В Белгородской области задержали москвича, готовившего теракт

В Белгородской области был задержан житель Подмосковья. Задержанный, по заданию Украины, планировал устроить теракт на железной дороге.
«В Белгородской области задержали мужчину, который по заданию Украины планировал устроить теракт на ж/д», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мужчина через соцсети связывался с сотрудником СБУ и готовился к теракту. По их указанию он заложил самодельное взрывное устройство на железнодорожном участке вблизи российско-украинской границы.
В результате он был задержан российскими спецслужбами. Против него возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит пожизненный срок, передали в telegram-канале.
Российские ведомства регулярно сообщают о задержании агентов Украины, планировавших теракты по их заданию. В 2024 году были пресечены подготовки к диверсии на военном аэродроме в Севастополе, передает Life. Также были выявлены подготовительные работы к атакам на железные дороги в Свердловской области и теракту против должностных лиц в Запорожской области, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.