В МИД Франции раскрыли, когда поставят Киеву истребители Mirage 2000

Париж планирует поставить Киеву истребители Mirage 2000 в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой.
«Первые истребители Mirage 2000 будут поставлены Киеву в первом квартале 2025 года», — заявил Барро, добавив, что страна также продолжает готовить украинских авиамехаников и пилотов. Его слова передает ТАСС.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна начнет программу подготовки пилотов из Украины и пройдет согласование поставок Mirage 2000-5. По его словам, обучение пилотов будет проходить полгода, а поставки боевой техники могут начаться в конце 2024 года. Кроме того, по данным газеты La Tribune de Dimanche, Париж поставит Киеву не более шести истребителей.
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