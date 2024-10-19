В МИД Франции раскрыли, когда поставят Киеву истребители Mirage 2000

МИД Франции: истребители Mirage 2000 поставят Украине в 2025 году
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Франция планирует поставить Киеву шесть новых истребителей и продолжать обучать пилотов, заявил Жан-Ноэль Барро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Париж планирует поставить Киеву истребители Mirage 2000 в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой.

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«Первые истребители Mirage 2000 будут поставлены Киеву в первом квартале 2025 года», — заявил Барро, добавив, что страна также продолжает готовить украинских авиамехаников и пилотов. Его слова передает ТАСС.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна начнет программу подготовки пилотов из Украины и пройдет согласование поставок Mirage 2000-5. По его словам, обучение пилотов будет проходить полгода, а поставки боевой техники могут начаться в конце 2024 года. Кроме того, по данным газеты La Tribune de Dimanche, Париж поставит Киеву не более шести истребителей.

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Париж планирует поставить Киеву истребители Mirage 2000 в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой. «Первые истребители Mirage 2000 будут поставлены Киеву в первом квартале 2025 года», — заявил Барро, добавив, что страна также продолжает готовить украинских авиамехаников и пилотов. Его слова передает ТАСС. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна начнет программу подготовки пилотов из Украины и пройдет согласование поставок Mirage 2000-5. По его словам, обучение пилотов будет проходить полгода, а поставки боевой техники могут начаться в конце 2024 года. Кроме того, по данным газеты La Tribune de Dimanche, Париж поставит Киеву не более шести истребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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