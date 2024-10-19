В МИД Франции раскрыли, когда поставят Киеву истребители Mirage 2000

МИД Франции: истребители Mirage 2000 поставят Украине в 2025 году

19 октября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Париж планирует поставить Киеву истребители Mirage 2000 в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой. «Первые истребители Mirage 2000 будут поставлены Киеву в первом квартале 2025 года», — заявил Барро, добавив, что страна также продолжает готовить украинских авиамехаников и пилотов. Его слова передает ТАСС. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна начнет программу подготовки пилотов из Украины и пройдет согласование поставок Mirage 2000-5. По его словам, обучение пилотов будет проходить полгода, а поставки боевой техники могут начаться в конце 2024 года. Кроме того, по данным газеты La Tribune de Dimanche, Париж поставит Киеву не более шести истребителей.