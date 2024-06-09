LTD: Франция передаст Украине не более шести истребителей Mirage 2000-5

09 июня 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Париж сможет отправить Киеву не более шести истребителей, передают авторы La Tribune Dimanche Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Joshua L. Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция сможет отправить Украине не более шести истребителей Mirage 2000-5. С таким предположением выступили авторы издания La Tribune Dimanche. По их словам, Париж в настоящий момент имеет в наличии всего 26 истребителей, и если власти страны хотят сохранить хотя бы один эскадрон в количестве 20 единиц летательной техники, то логично предположить, что Киев получит не более шести истребителей. «После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву Mirage 2000-5 осталось много неизвестных [моментов]. <…> ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа. Если Париж хочет сохранить хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может расстаться более чем с шестью истребителями», — передают авторы издания. Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Киеву пять истребителей. Также он пообещал организовать обучение для украинских пилотов. При этом он также подчеркнул, что Париж не давал разрешение Киеву атаковать российскую территорию. Украина на протяжении нескольких лет активно запрашивает у Запада истребители, но рассчитывает именно на американские F-16. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция сможет отправить Украине не более шести истребителей Mirage 2000-5. С таким предположением выступили авторы издания La Tribune Dimanche. По их словам, Париж в настоящий момент имеет в наличии всего 26 истребителей, и если власти страны хотят сохранить хотя бы один эскадрон в количестве 20 единиц летательной техники, то логично предположить, что Киев получит не более шести истребителей. «После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву Mirage 2000-5 осталось много неизвестных [моментов]. <…> ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа. Если Париж хочет сохранить хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может расстаться более чем с шестью истребителями», — передают авторы издания. Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Киеву пять истребителей. Также он пообещал организовать обучение для украинских пилотов. При этом он также подчеркнул, что Париж не давал разрешение Киеву атаковать российскую территорию. Украина на протяжении нескольких лет активно запрашивает у Запада истребители, но рассчитывает именно на американские F-16.