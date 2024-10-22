В Изюме, который расположен под Харьковом, украинские военные занимаются мародерством и пьянством. Об этом сообщила российская администрация региона.
«Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Уточняется, что город находится на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, поэтому украинские военные занимаются мародерством и предаются пьянству.
Помимо этого, по данным администрации, в Изюме происходят облавы на мужчин со стороны украинских военкоматов, целью которых является пополнение потерь Вооруженных сил Украины. Также сообщается, что военные на блокпостах берут с местных жителей поборы и отправляют награбленное домой почтой. С 2022 года в городе не проводится восстановление жилья.
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