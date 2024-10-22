В Изюме под Харьковом пьяные украинские военные грабят дома

Российская администрация Изюма: военные ВСУ занимают дома местных жителей
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В Изюме Харьковской области увеличилась активность Вооруженных сил Украины
В Изюме Харьковской области увеличилась активность Вооруженных сил Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Изюме, который расположен под Харьковом, украинские военные занимаются мародерством и пьянством. Об этом сообщила российская администрация региона.

«Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Уточняется, что город находится на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, поэтому украинские военные занимаются мародерством и предаются пьянству.

Помимо этого, по данным администрации, в Изюме происходят облавы на мужчин со стороны украинских военкоматов, целью которых является пополнение потерь Вооруженных сил Украины. Также сообщается, что военные на блокпостах берут с местных жителей поборы и отправляют награбленное домой почтой. С 2022 года в городе не проводится восстановление жилья.

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В Изюме, который расположен под Харьковом, украинские военные занимаются мародерством и пьянством. Об этом сообщила российская администрация региона. «Поступает информация от жителей Изюма Харьковской области. Люди сообщают, что в город нагнали много украинских военных. Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей», — сообщает администрация в своем telegram-канале. Уточняется, что город находится на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, поэтому украинские военные занимаются мародерством и предаются пьянству. Помимо этого, по данным администрации, в Изюме происходят облавы на мужчин со стороны украинских военкоматов, целью которых является пополнение потерь Вооруженных сил Украины. Также сообщается, что военные на блокпостах берут с местных жителей поборы и отправляют награбленное домой почтой. С 2022 года в городе не проводится восстановление жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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