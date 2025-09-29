Соучастника экс-замглавы Минэнерго осудили на семь лет за мошенничество

Мещанский суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего гендиректора ФГБУ «ГУРШ» Андрея Моисеенкова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе по делу бывшего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Признать Моисеенкова виновным. Назначить ему наказание в виде семи лет в колонии строгого режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Ранее сам экс-замглавы Минэнерго Сергей Мочальников, признавший вину по делу об особо крупном мошенничестве, получил полтора года колонии-поселения. Суд переквалифицировал его преступление, заменив статью на более мягкую — злоупотребление должностными полномочиями.
Помимо Мочальникова и Моисеенкова, по делу проходят еще несколько фигурантов, в том числе бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский и собственник компании «Шахтастрой» Олег Фокин. Ущерб по делу, по данным правоохранителей, превышает 170 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных угольных шахт, предоставляя в министерство документы с ложными сведениями об объемах и качестве работ.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего гендиректора угледобывающей компании «Колмар» Артема Левина и бизнесмена Владимира Шалгана обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным правоохранительных органов, они похитили около миллиарда рублей, выделенных на восстановление объектов в Запорожской области. Мещанский суд Москвы арестовал обоих обвиняемых. Известно, что после ухода из «Колмара» Левин возглавлял строительную компанию в Мелитополе.
