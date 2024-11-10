Тульская область стала шестым регионом, который атаковали ВСУ

Тульская область стала шестым российским регионом, который 10 ноября подвергся атакам со стороны украинских беспилотников. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что атака была отражена средствами ПВО, повреждений и пострадавших нет. Ситуация под контролем, заключил глава региона.
10 ноября украинские беспилотники атаковали следующие регионы: Брянскую, Орловскую, Калужскую, Курскую области и Подмосковье. Силы ПВО России успешно сбили 32 беспилотника, направлявшихся к Москве. В связи с угрозой безопасности приостанавливали работу аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
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