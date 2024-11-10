Украина попыталась атаковать РФ 23 беспилотниками

Над Брянской областью сбито 17 беспилотников, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина попыталась атаковать Россию с помощью 23 беспилотников. Все они были уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», —
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