Украина попыталась атаковать РФ 23 беспилотниками

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Над Брянской областью сбито 17 беспилотников, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина попыталась атаковать Россию с помощью 23 беспилотников. Все они были уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 17 дронов сбито над Брянской областью, остальные — над Ростовской, Белгородской и Курской областями.

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Украина попыталась атаковать Россию с помощью 23 беспилотников. Все они были уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 17 дронов сбито над Брянской областью, остальные — над Ростовской, Белгородской и Курской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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