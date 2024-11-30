Европе грозит рекордный наплыв беженцев с Украины

В случае выхода из строя энергетических сетей Украины Европе может угрожать наплыв до пяти миллионов украинских беженцев. Об этом рассказал британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас.
«В случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов украинских беженцев», — передает слова Лукаса издание The Times. Он отметил, что принудительное прекращение огня создаст кризисную ситуацию со множеством разгневанных и травмированных людей в неустойчивом, обанкротившемся государстве.
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о сложной ситуации в энергетической системе страны после введения экстренных отключений электроэнергии ввиду массированных атак на трансформаторы подстанций. «Укрэнерго» предупредила о возможных 16-часовых отключениях.
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В случае выхода из строя энергетических сетей Украины Европе может угрожать наплыв до пяти миллионов украинских беженцев. Об этом рассказал британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас. «В случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов украинских беженцев», — передает слова Лукаса издание The Times. Он отметил, что принудительное прекращение огня создаст кризисную ситуацию со множеством разгневанных и травмированных людей в неустойчивом, обанкротившемся государстве. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о сложной ситуации в энергетической системе страны после введения экстренных отключений электроэнергии ввиду массированных атак на трансформаторы подстанций. «Укрэнерго» предупредила о возможных 16-часовых отключениях.