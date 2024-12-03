Пророссийский кандидат в президенты Румынии сделал обещание по Украине

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил о своем намерении поддерживать политику новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросах по Украине. Он заявил, что будет следовать всем его решениям по этой теме.
«Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», — заявил Джеорджеску. Его слова приводит РИА Новости. Кандидат в президенты подчеркнул свою полную поддержку политических действий Трампа и выразил восхищение его экономической политикой, описывая его как образец для подражания в данной области.
В конце ноября Джеорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. Известно, что он является противником помощи Украине. Некоторые американские журналисты назвали его обладателем пророссийских взглядов.
Джеорджеску неоднократно выступал против НАТО. Кроме того, он критиковал ЕС и называл конфликт на Украине «результатом манипуляций американских военных компаний». О президенте России Владимире Путине Георгеску отзывался как о человеке, который любит свою страну.
Ранее СМИ опубликовали план Трампа по разрешению украинского конфликта. Он включает в себя запрет вступления Украины в НАТО на 10 лет и признание новых территорий за Россией, а также прекращение военной поддержки Киева, в случае если глава Украины Владимир Зеленский откажется от переговоров.
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