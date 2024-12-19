«Это чудо»: Путин похвалил Кадырова

Путин: Грозный — современное российское чудо
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грозный - это чудо, заявил Путин
Грозный - это чудо, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что Грозный — это «современное российское чудо». Он похвалил результаты восстановительных работ под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Супер! Это чудо! Современное российское чудо», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также вспомнил, как город выглядел во время боевых действий, когда многие предлагали перенести столицу, но затем была поставлена задача восстановления. Путин подчеркнул, что это заслуга не только главы Чечни, но и всего чеченского народа.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что Грозный — это «современное российское чудо». Он похвалил результаты восстановительных работ под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. «Супер! Это чудо! Современное российское чудо», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также вспомнил, как город выглядел во время боевых действий, когда многие предлагали перенести столицу, но затем была поставлена задача восстановления. Путин подчеркнул, что это заслуга не только главы Чечни, но и всего чеченского народа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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