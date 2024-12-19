«Это чудо»: Путин похвалил Кадырова

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что Грозный — это «современное российское чудо». Он похвалил результаты восстановительных работ под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Супер! Это чудо! Современное российское чудо», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также вспомнил, как город выглядел во время боевых действий, когда многие предлагали перенести столицу, но затем была поставлена задача восстановления. Путин подчеркнул, что это заслуга не только главы Чечни, но и всего чеченского народа.
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