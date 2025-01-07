Украинский лидер Владимир Зеленский хочет удержать оккупированную бойцами ВСУ территорию в Курской области и для этого перебрасывает туда резервы. Таким образом он готовится к встрече на военной базе «Рамштайн» 7 января, сообщают американские медиа.
«Зеленский готовится к встрече на базе „Рамштайн“, перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала», — сообщает американский портал Weapons and Strategy, автором которого является экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. Текст материала передает РИА Новости. По словам эксперта, Зеленский намеревается усложнить процесс урегулирования конфликта избранным президентом США Дональдом Трампом.
На базе «Рамштайн» в Германии пройдет очередное заседание контактной группы по поддержке Украины. Об этом ранее заявляла пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх.
ВСУ совершили попытку контратаки в Курской области утром 5 января. Однако эта попытка была отражена российскими силами группировки «Север». По словам бывшего морпеха США Брайана Берлетика, это повторное неудачное нападение свидетельствует не о силе Украины, а о низком моральном настрое украинских военных. Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ уничтожили более 10 бронемашин и 340 военнослужащих ВСУ. Об этом пишет «Царьград».
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