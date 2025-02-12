Зеленский испугался, что Путин может «съесть» Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность по поводу возможной угрозы со стороны России в случае отсутствия помощи США. В интервью для иностранного издания он заявил, что без американской поддержки президент России Владимир Путин «съест» Украину.
«Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин — прим. URA.RU) постепенно съест нас (Украину — прим. URA.RU)», — заявил Зеленский. Его слова передает Economist.
Кроме того, украинский лидер указал на значительный перевес военных сил у России по сравнению с Украиной и европейскими странами. По его словам, у Москвы достаточно сил, чтобы «взять Европу», и без помощи США Европа не сможет эффективно ей противостоять.
Ранее в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин заявил, что РФ не планирует нападать на страны НАТО, поскольку это не имеет смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто используют слова о «российской угрозе» для того, чтобы скрыть реальные внутренние проблемы своих стран, при этом манипулируя общественным сознанием.
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