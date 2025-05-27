Робот-сапер был задействован на месте происшествия на Ленинском проспекте, где под автомобилем офицера ВДВ обнаружили подозрительную коробку. Об этом сообщают СМИ.
«Робот-сапер работает на месте ЧП на Ленинском проспекте — там стоял джип офицера ВДВ с подозрительной коробкой под днищем», — пишет 360.ru. Специалисты оперативно сняли устройство и поместили его в бронированный резервуар для последующей транспортировки.
Робот-сапер не сразу смог самостоятельно закрыть крышку контейнера при помощи манипулятора. Силовики помогли ему завершить процесс.
Ранее в Москве возле одной из автозаправочных станций на Ленинском проспекте была установлена зона оцепления после того, как под днищем белого внедорожника обнаружили подозрительную коробку. Автомобиль был припаркован неподалеку от станции метро «Тропарево».
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