Звездный адвокат Пашаев попросился на СВО

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Сегодня суд рассматривает дело Пашаева
Сегодня суд рассматривает дело Пашаева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-адвокат Эльман Пашаев, находящийся под арестом по подозрению в мошенничестве, подал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Об этом сообщил Life.

«Пашаев обратился с просьбой направить его на фронт». — написал Life. Там отметили, что таким образом он намерен загладить свою вину. Сегодня в Донецке проходит судебное заседание по его делу, адвокаты уже подали соответствующее ходатайство.

В сентябре 2024 года в Москве был задержан Пашаев, подозреваемый в мошенничестве на сумму порядка 45 миллионов рублей. По данным следствия, он пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому содействие в избежании уголовного преследования как для самого бизнесмена, так и для его жены.

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Экс-адвокат Эльман Пашаев, находящийся под арестом по подозрению в мошенничестве, подал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Об этом сообщил Life. «Пашаев обратился с просьбой направить его на фронт». — написал Life. Там отметили, что таким образом он намерен загладить свою вину. Сегодня в Донецке проходит судебное заседание по его делу, адвокаты уже подали соответствующее ходатайство. В сентябре 2024 года в Москве был задержан Пашаев, подозреваемый в мошенничестве на сумму порядка 45 миллионов рублей. По данным следствия, он пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому содействие в избежании уголовного преследования как для самого бизнесмена, так и для его жены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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