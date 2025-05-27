Звездный адвокат Пашаев попросился на СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев, находящийся под арестом по подозрению в мошенничестве, подал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО. Об этом сообщил Life.
«Пашаев обратился с просьбой направить его на фронт». — написал Life. Там отметили, что таким образом он намерен загладить свою вину. Сегодня в Донецке проходит судебное заседание по его делу, адвокаты уже подали соответствующее ходатайство.
В сентябре 2024 года в Москве был задержан Пашаев, подозреваемый в мошенничестве на сумму порядка 45 миллионов рублей. По данным следствия, он пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому содействие в избежании уголовного преследования как для самого бизнесмена, так и для его жены.
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