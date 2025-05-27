Suddeutsche Zeitung: США и ЕС не придумали, как бороться с обходом санкций против РФ

SZ: переговоры ЕС и США о борьбе с обходом санкций против РФ провалились
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС и США утратили контроль по вопросу обхода антироссийских санкций
ЕС и США утратили контроль по вопросу обхода антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Переговоры между Европейским союзом и Соединенными Штатами, направленные на выработку совместных мер по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России, завершились безрезультатно. Об этом сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

«Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились», — написала газета. Там добавили, что это следует из внутреннего доклада Министерства иностранных дел, посвященного заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 20 мая в Брюсселе.

Согласно документу, специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан выражает обеспокоенность полной утратой координации между Европой и США в вопросах обхода санкционных режимов. Кроме того, подчеркивается, что сотрудничество в рамках G7 по этой теме значительно ослабло, и в настоящее время отсутствует понимание того, каким образом европейская и американская стороны смогут согласовать введение новых ограничительных мер.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ. Причиной для принятия подобных мер стало усиливающееся недовольство и затяжной характер мирных переговоров, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры между Европейским союзом и Соединенными Штатами, направленные на выработку совместных мер по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России, завершились безрезультатно. Об этом сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung. «Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились», — написала газета. Там добавили, что это следует из внутреннего доклада Министерства иностранных дел, посвященного заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло 20 мая в Брюсселе. Согласно документу, специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан выражает обеспокоенность полной утратой координации между Европой и США в вопросах обхода санкционных режимов. Кроме того, подчеркивается, что сотрудничество в рамках G7 по этой теме значительно ослабло, и в настоящее время отсутствует понимание того, каким образом европейская и американская стороны смогут согласовать введение новых ограничительных мер. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ. Причиной для принятия подобных мер стало усиливающееся недовольство и затяжной характер мирных переговоров, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...