Главной причиной конфликта между Россией и Украиной является Владимир Зеленский. Любые мирные инициативы невозможны, пока нынешний президент остается у власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная. И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.
По словам депутата, Зеленский занимает пост с превышением срока, установленного Конституцией, и добровольно не уйдет. Дмитрук считает, что только после его отстранения Украина сможет устранить истинные причины конфликта.
Ранее Дмитрук уже критиковал Владимира Зеленского, призывая его взять на себя ответственность за задержания депутатов, выступавших за переговоры с Россией. Также Дмитрук подчеркивал, что тысячи украинцев были лишены свободы за выражение своей позиции по конфликту.
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