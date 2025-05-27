«Все включено» или обман: в России активизировались туристические мошенники

Летний сезон сопровождается не только приятными отпусками, но и всплеском туристического мошенничества. Аферисты активно используют онлайн-пространство, предлагая «горящие туры» и «уникальные акции» от имени известных туроператоров, чтобы выманить предоплату и оставить людей без отдыха и денег, предупреждает депутат Госдумы Антон Немкин.
«Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счет красивого сайта, отзывов (зачастую они фейковые), а также обещаний „все включено“», — пояснил Антон Немкин в разговоре с Life. Он отметил, что особенно уязвимы семьи с детьми, пожилые люди и молодежь, стремящиеся сэкономить.
Мошенники также используют схему с арендой жилья на курортах, публикуя объявления с реальными фотографиями, получая предоплату. Спустя несколько дней или часов они пропадают. Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют приобретать туры только у проверенных агентов, перепроверять информацию о компании и не вносить полную предоплату незнакомым фирмам.
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