«Все включено» или обман: в России активизировались туристические мошенники

Депутат Немкин: стоит брать туры с проверенных сайтов, не доверять малознакомым
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Красивые сайты с выгодным предложением об отпуске могут быть фальшивыми
Красивые сайты с выгодным предложением об отпуске могут быть фальшивыми Фото:

Летний сезон сопровождается не только приятными отпусками, но и всплеском туристического мошенничества. Аферисты активно используют онлайн-пространство, предлагая «горящие туры» и «уникальные акции» от имени известных туроператоров, чтобы выманить предоплату и оставить людей без отдыха и денег, предупреждает депутат Госдумы Антон Немкин.

«Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счет красивого сайта, отзывов (зачастую они фейковые), а также обещаний „все включено“», — пояснил Антон Немкин в разговоре с Life. Он отметил, что особенно уязвимы семьи с детьми, пожилые люди и молодежь, стремящиеся сэкономить.

Мошенники также используют схему с арендой жилья на курортах, публикуя объявления с реальными фотографиями, получая предоплату. Спустя несколько дней или часов они пропадают. Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют приобретать туры только у проверенных агентов, перепроверять информацию о компании и не вносить полную предоплату незнакомым фирмам.

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Летний сезон сопровождается не только приятными отпусками, но и всплеском туристического мошенничества. Аферисты активно используют онлайн-пространство, предлагая «горящие туры» и «уникальные акции» от имени известных туроператоров, чтобы выманить предоплату и оставить людей без отдыха и денег, предупреждает депутат Госдумы Антон Немкин. «Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счет красивого сайта, отзывов (зачастую они фейковые), а также обещаний „все включено“», — пояснил Антон Немкин в разговоре с Life. Он отметил, что особенно уязвимы семьи с детьми, пожилые люди и молодежь, стремящиеся сэкономить. Мошенники также используют схему с арендой жилья на курортах, публикуя объявления с реальными фотографиями, получая предоплату. Спустя несколько дней или часов они пропадают. Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют приобретать туры только у проверенных агентов, перепроверять информацию о компании и не вносить полную предоплату незнакомым фирмам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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