Комик Дорохов начнет продавать ошейники, парфюм и спреи для гениталий

Юморист Денис Дорохов получил официальную регистрацию товарного знака "DOROKHOV DENIS". Об этом стало известно из данных сервиса Rusprofile. Артист начнет производить противопаразитарные ошейники для домашних животных, духи и растворы для интимной гигиены.
В 15-страничной заявке приведен широкий перечень товарных и сервисных категорий, включающих парфюмерию и косметику, продукты питания, ювелирные изделия и бижутерию, канцтовары и галантерею, одежду, игрушки, спортивный инвентарь, а также услуги гостиниц и кейтеринга. Такой обширный список позволяет Дорохову производить, среди прочего, растворы для интимной гигиены, противопаразитарные ошейники для домашних животных, средства против моли, капсюли для игрушечного оружия и другие товары. Согласно документу, выданному Роспатентом 21 мая, артисту предоставлено исключительное право на использование обозначения "DOROKHOV DENIS" вплоть до 3 июня 2034 года.
С 2014 года Денис Дорохов официально осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, при этом в качестве основного направления работы указана «деятельность в области исполнительских искусств». Кроме того, в январе этого года комик зарегистрировал словесный товарный знак «ДОРОХ», что предоставляет ему возможность использовать оба наименования для различных товарных линеек.
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