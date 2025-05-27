Комик Дорохов начнет продавать ошейники, парфюм и спреи для гениталий

Юморист Денис Дорохов запатентовал собственный товарный знак до 2034 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорохов официально зарегистрировал свой товарный знак DOROKHOV DENIS
Дорохов официально зарегистрировал свой товарный знак DOROKHOV DENIS Фото:

Юморист Денис Дорохов получил официальную регистрацию товарного знака "DOROKHOV DENIS". Об этом стало известно из данных сервиса Rusprofile. Артист начнет производить противопаразитарные ошейники для домашних животных, духи и растворы для интимной гигиены.

В 15-страничной заявке приведен широкий перечень товарных и сервисных категорий, включающих парфюмерию и косметику, продукты питания, ювелирные изделия и бижутерию, канцтовары и галантерею, одежду, игрушки, спортивный инвентарь, а также услуги гостиниц и кейтеринга. Такой обширный список позволяет Дорохову производить, среди прочего, растворы для интимной гигиены, противопаразитарные ошейники для домашних животных, средства против моли, капсюли для игрушечного оружия и другие товары. Согласно документу, выданному Роспатентом 21 мая, артисту предоставлено исключительное право на использование обозначения "DOROKHOV DENIS" вплоть до 3 июня 2034 года.

С 2014 года Денис Дорохов официально осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, при этом в качестве основного направления работы указана «деятельность в области исполнительских искусств». Кроме того, в январе этого года комик зарегистрировал словесный товарный знак «ДОРОХ», что предоставляет ему возможность использовать оба наименования для различных товарных линеек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист Денис Дорохов получил официальную регистрацию товарного знака "DOROKHOV DENIS". Об этом стало известно из данных сервиса Rusprofile. Артист начнет производить противопаразитарные ошейники для домашних животных, духи и растворы для интимной гигиены. В 15-страничной заявке приведен широкий перечень товарных и сервисных категорий, включающих парфюмерию и косметику, продукты питания, ювелирные изделия и бижутерию, канцтовары и галантерею, одежду, игрушки, спортивный инвентарь, а также услуги гостиниц и кейтеринга. Такой обширный список позволяет Дорохову производить, среди прочего, растворы для интимной гигиены, противопаразитарные ошейники для домашних животных, средства против моли, капсюли для игрушечного оружия и другие товары. Согласно документу, выданному Роспатентом 21 мая, артисту предоставлено исключительное право на использование обозначения "DOROKHOV DENIS" вплоть до 3 июня 2034 года. С 2014 года Денис Дорохов официально осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, при этом в качестве основного направления работы указана «деятельность в области исполнительских искусств». Кроме того, в январе этого года комик зарегистрировал словесный товарный знак «ДОРОХ», что предоставляет ему возможность использовать оба наименования для различных товарных линеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...