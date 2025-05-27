Российские военные нанесли ракетный удар по складу ВСУ в порту Одессы. В ходе операции были уничтожены около 100 контейнеров с комплектующими и боеприпасами. Кроме того, ВС РФ ударили по химическому заводу в Днепропетровской области. Вместе с этим они поразили пункт временного размещения иностранных наемников в Харьковской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВС России ракетами уничтожили 100 ящиков ВСУ с боеприпасами
Минобороны РФ сообщило о массированном ракетном ударе по району разгрузки и складским помещениям с военным имуществом противника в порту Одессы. В результате атаки были уничтожены порядка 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и безэкипажных катеров, а также с боеприпасами. Для удара применялось высокоточное оружие наземного базирования.
ВС РФ ударили по химзаводу в Днепропетровской области
ВС России еще 22 мая ударили по ряду военных объектов в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Среди пораженных целей: Павлоградский химический завод (Днепропетровская область), ремонтный цех авиационной техники, объекты инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО. Удары были нанесены по объектам, расположенным в Днепропетровской и Николаевской областях.
Также, по данным Минобороны РФ, в Харьковской области уничтожили пункт временного размещения наемников ВСУ. Кроме того, расчет ОТРК «Искандер-М» ликвидировал многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 у населенного пункта Орджоникидзе (Днепропетровская область). За это время украинская армия потеряла командную машину и две пусковые установки ЗРК Patriot.
Штурмовики Су-25 ликвидировали полевые позиции ВСУ
Российские экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Юг». Как уточнили в Минобороны РФ, в результате этого были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Донецкое направление
Минобороны сообщило, что операторы FPV-дронов мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» ударили по автомобилю ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Пикап противника выявили во время воздушной разведки.
Кроме того, ВС РФ продолжают наращивать наступление в районе Комара и уже продвинулись к нему. Украинские военные пытаются контратаковать, стремясь сдержать продвижение российских подразделений, однако эти попытки безуспешны, пишет telegram-канал WarGonzo.
Покровское направление
На покровском участке фронта продолжаются интенсивные бои. ВСУ пытаются замедлить наступление российских бойцов. На данный момент в населенных пунктах Игнатовка и Старая Николаевка идет зачистка. Кроме того, появились данные о начале боев в районе Русин Яра, однако пока эта информация официально не подтверждена, передает WarGonzo.
Южнодонецкое направление
Подразделения зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки «Восток» предотвратили атаку украинских БПЛА на южнодонецком направлении. В Минобороны заявили, что были уничтожены беспилотники типов «Рубака», «Сирко» и «Бобер», которые применялись для ударов по позициям российских войск и воздушной разведки.
Харьковское направление
В течение последних нескольких дней ВСУ при поддержке авиации и артиллерии пытались наступать на позиции российских военных у Фиголевки Харьковской области. Все атаки были отражены, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ нанесли противнику значительный урон, в том числе в тылу.
Красноармейское направление
Экипаж танка Т-80БВМ из состава Центральной группировки уничтожил укрепленный опорный пункт ВС Украины на красноармейском участке фронта. Огонь велся с закрытой позиции из 125-мм пушки 2А46М-4 с осколочно-фугасными боеприпасами. Цель выявили с помощью воздушной разведки.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают наступать в районе села Малая Токмачка, стремясь занять новые позиции. Однако при этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Обе стороны активно применяют средства дальнего огневого поражения. Существенных изменений линии боевого соприкосновения на данном участке не наблюдается, передает WarGonzo.
Кроме того, глава Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области Наталья Иванова сообщила, что ВСУ нанесли частичный или полный ущерб примерно 80% объектов социнфраструктуры в округе. По ее словам, аварийные службы оперативно восстанавливают пострадавшие объекты, однако зачастую процесс затормаживается из-за риска новых обстрелов.
Авдеевское направление
В окрестностях Авдеевки украинские военные ударили по поселку
Пантелеймоновка, предположительно с использованием управляемой авиабомбы. Представители оперативных служб сообщили, что снаряд разорвался вблизи проезжей части, а на месте повреждения образовалась большая воронка. Информации о пострадавших не поступало.
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