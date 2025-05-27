Новак раскрыл, сколько триллионов рублей вложено в Кавказ

Новак: в СКФО вложили 1,167 трлн рублей инвестиций
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В Северный Кавказ вложили более 700 млрд частных средств
В Северный Кавказ вложили более 700 млрд частных средств Фото:

В экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 2024 год было вложено 1,167 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

«В Кавказ вложено 1,167 трлн рублей инвестиций, из них 700 млрд рублей — это частные инвестиции. Остальное — за счет средств бюджета. Сегодня финансирование идет высокими темпами, в разы превышает то, что было раньше», — отметил Александр Новак в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Ранее для увеличения туристического потока и развития инфраструктуры в регионе был открыт новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Минеральные Воды, который станет крупнейшим в СКФО и сможет обслуживать до трех тысяч пассажиров в час. Эксперты отмечали, что создание авиационного хаба и развитие транспортной сети позволят повысить привлекательность старинных курортов и обеспечить комплексный рост туризма на Северном Кавказе.

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В экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 2024 год было вложено 1,167 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ). «В Кавказ вложено 1,167 трлн рублей инвестиций, из них 700 млрд рублей — это частные инвестиции. Остальное — за счет средств бюджета. Сегодня финансирование идет высокими темпами, в разы превышает то, что было раньше», — отметил Александр Новак в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Ранее для увеличения туристического потока и развития инфраструктуры в регионе был открыт новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Минеральные Воды, который станет крупнейшим в СКФО и сможет обслуживать до трех тысяч пассажиров в час. Эксперты отмечали, что создание авиационного хаба и развитие транспортной сети позволят повысить привлекательность старинных курортов и обеспечить комплексный рост туризма на Северном Кавказе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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