26 мая 2025

Роналду намекнул на уход из Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба
Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба Фото:

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России, как террористическая) по итогам завершившегося сезона. Об этом стало известно из официального аккаунта спортсмена в соцсети.

«Глава окончена. История все еще пишется. Всем благодарен», — написал Криштиану Роналду на своей странице после последнего матча сезона за «Аль-Наср». Т

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Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России, как террористическая) по итогам завершившегося сезона. Об этом стало известно из официального аккаунта спортсмена в соцсети. «Глава окончена. История все еще пишется. Всем благодарен», — написал Криштиану Роналду на своей странице после последнего матча сезона за «Аль-Наср». Т
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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