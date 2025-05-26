Роналду намекнул на уход из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России, как террористическая) по итогам завершившегося сезона. Об этом стало известно из официального аккаунта спортсмена в соцсети.
«Глава окончена. История все еще пишется. Всем благодарен», — написал Криштиану Роналду на своей странице после последнего матча сезона за «Аль-Наср». Т
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