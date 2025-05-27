В Китае из-за мощного взрыва поднялся огненный гриб: что известно к этому часу

В результате взрыва на химическом заводе компании Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми (провинция Шаньдун, Китай) погибли пять человек и шестеро числятся пропавшими без вести. Также сообщается о 19 пострадавших. URA.RU рассказывает, что известно о ЧП к этому часу.
«Образовался гигантский огненный шар и разлетались предметы»
Взрыв произошел на предприятии незадолго до полудня. «В результате аварии образовался гигантский огненный шар, выбросивший облака дыма на сотни метров в воздух, а ударная волна выбила стекла во многих домах», — сообщила государственная телекомпания CCTV. Местные жители также рассказали изданию Thepaper.cn, что их дома сотрясло от взрыва: окна были разбиты, а по комнатам разлетелись различные предметы. На улицах города оказались разбросаны осколки стекла и электроприборы.
К месту происшествия были направлены 232 спасателя и 55 единиц техники. Также к ликвидации последствий привлечены национальные пожарно-спасательные команды с оборудованием для реагирования на чрезвычайные ситуации на промышленных объектах.
Журналисты отмечают, что в результате взрыва погибли пять человек. Также сообщается о шестерых поправших без вести и 19-ти пострадавших.
ЧП на крупнейшем химическом предприятии страны
Shandong Youdao Chemical, где и произошел крупный взрыв, является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса и выпускает до 11 тысяч тонн этого вещества в год. Предприятие было создано в августе 2019 года и располагается в химическом промышленном парке Жэньхэ города Гаоми, провинция Шаньдун в Китае.
Там в настоящий момент работают более 300 человек, специализирующихся на производстве пестицидов, фармацевтических препаратов и других химических продуктов. Причины взрыва пока не установлены.
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