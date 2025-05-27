Тест по русскому языку: проверьте, насколько хорошо вы помните орфографию

В эпоху интернета и смартфонов многие позабыли, насколько сложен русский язык. Автоисправление позволяет избежать большинство опечаток или даже грубых орфографических ошибок, поэтому многие их не замечают. Основные правила русского языка мы изучаем в школе, разбирая тексты и тренируясь в сочинениях. В нем много правил, исключений и словарных слов. Однако, со временем многие из нас начинают делать ошибки даже в самых распространенных словах. URA.RU подготовило тест, который покажет, как хорошо вы помните орфографию.
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