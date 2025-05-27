Российский посол назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: уход миротворцев из ПМР возможен при прогрессе в переговорах
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Российская сторона не говорила о невозможности выхода своего контингента из Приднестровья, отметил Озеров
Российская сторона не говорила о невозможности выхода своего контингента из Приднестровья, отметил Озеров Фото:

Вывод российских миротворческих сил с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) может быть осуществлен при условии достижения значительного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта в этом регионе. Об этом сообщил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. <...> Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — рассказал Озеров в беседе с РИА Новости. 

По словам посла, российские представители никогда не заявляли о невозможности вывода контингента. Озеров также напомнил о существовании международно признанного формата переговоров «5+2», действующего на протяжении всего процесса урегулирования приднестровского конфликта. Дипломат подчеркнул, что основой этого формата является соглашение, заключенное в 1992 году, согласно которому Россия выполняет роль не только посредника, но и гаранта мирного урегулирования.

Ранее Озеров заявил, что решение энергетических проблем в Приднестровской Молдавской Республике зависит от готовности Кишинева идти на переговоры. Он отметил, что значимость этой темы может увеличиться с приближением зимнего периода, передает «Царьград».

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Вывод российских миротворческих сил с территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) может быть осуществлен при условии достижения значительного прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта в этом регионе. Об этом сообщил посол России в Кишиневе Олег Озеров. «Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. <...> Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — рассказал Озеров в беседе с РИА Новости.  По словам посла, российские представители никогда не заявляли о невозможности вывода контингента. Озеров также напомнил о существовании международно признанного формата переговоров «5+2», действующего на протяжении всего процесса урегулирования приднестровского конфликта. Дипломат подчеркнул, что основой этого формата является соглашение, заключенное в 1992 году, согласно которому Россия выполняет роль не только посредника, но и гаранта мирного урегулирования. Ранее Озеров заявил, что решение энергетических проблем в Приднестровской Молдавской Республике зависит от готовности Кишинева идти на переговоры. Он отметил, что значимость этой темы может увеличиться с приближением зимнего периода, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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