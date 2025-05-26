26 мая 2025

Путин созвонился с Лукашенко

«Пул Первого»: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Путин и Лукашенко поговорили по телефону Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 26 мая провели телефонный разговор. Об этом сообщили в «Пуле Первого».

«Лукашенко и Путин провели телефонный разговор», — пишет telegram-канал «Пул Первого». В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в мире и регионе. 

Ранее президент России Владимир Путин регулярно проводил телефонные переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году главы России и США уже дважды обсуждали по телефону ситуацию на Украине, вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Такие контакты подчеркивают значимость диалога между Россией и ее ключевыми партнерами по актуальным международным вопросам.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 26 мая провели телефонный разговор. Об этом сообщили в «Пуле Первого». «Лукашенко и Путин провели телефонный разговор», — пишет telegram-канал «Пул Первого». В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в мире и регионе.  Ранее президент России Владимир Путин регулярно проводил телефонные переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году главы России и США уже дважды обсуждали по телефону ситуацию на Украине, вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Такие контакты подчеркивают значимость диалога между Россией и ее ключевыми партнерами по актуальным международным вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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