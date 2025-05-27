Россиянам рассказали, какая пенсия положена при инвалидности

В 2025 году размер пенсии по инвалидности варьируется от порядка 8,7 до более чем 21 тысяче рублей. При это для граждан с инвалидностью I группы размер пенсии составляет 18 745,06 рубля. Об этом сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«Размер пенсии по инвалидности II группы составляет 8 728,73 рубля, III группы — 4 364,37 рубля. Инвалиды с детства I группы получают социальную пенсию в 21 177,59 рубля, II группы — 7 648,24 рубля, III группы — 8 824,08 рубля», — заяви Епифанова, отметив, что I группы получают пенсию в 18 745,06 рублей. Ее слова передает «Газета.Ru».
Сенатор подчеркнула, что указанные выплаты ежегодно индексируются. В текущем году размер индексации составил 14,75%. Кроме того, есть отдельная категория госпенсий для определенных групп населения: участники боевых действий, ветераны и военные инвалиды. Как уточнила Ольга Епифанова, размер таких выплат определяется на основе базовой соцпенсии и может варьироваться от 50 до 300% этой суммы в зависимости от статуса россиянина и степени инвалидности.
Как пояснила эксперт, страховая пенсия по инвалидности назначается всем признанным инвалидами лицам независимо от их трудового стажа, а также независимо от того, продолжают ли они работать. Социальная пенсия по инвалидности полагается нетрудоспособным гражданам (включая детей), которые не имели официального трудового стажа. Страховая пенсия состоит из двух частей: непосредственно суммы, рассчитанной исходя из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного ИПК, а также фиксированной выплаты.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа 2025 года пенсионные выплаты работающих россиян увеличат. Отмечается, что максимальное увеличение выплаты составит до трех баллов, передает VSE42.RU.
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